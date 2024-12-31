〈台幣〉2024狂貶2元收32.781元寫9年最低封關價 三線全數收黑
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-31 18:34
台北匯市今 (31) 日封關，市場湧現美元買盤，使得新台幣兌美元匯率一度失守 32.8 元關卡，不過，外資多已放假，全日成交清淡，終場貶幅收斂，以 32.781 元、貶 6.4 分作收，寫近 5 個月新低，2024 年累計貶值多達 2.046 元、貶幅 6.24%，寫下 9 年來的最低封關價，月線、季線、年線三線同步收黑。
新台幣兌美元 12 月累計貶值 3.24 角、貶幅 1%，月線連 3 黑；第四季累計重貶 1.13 元、貶幅 3.45%，季線翻黑；2024 年累計貶值 2.046 元、貶幅 6.24%，年線連 3 黑。
新台幣兌美元今天開盤價為 32.75 元，盤中最低來到 32.8 元，終場收在 32.781 元，貶值 6.4 分，外資及投信持續站在美元買方，儘管出口商陸續進場拋匯，仍擋不住新台幣貶勢。韓國今天休市，亞洲匯市交投偏淡，台北及元太外匯總成交值也僅有 11.935 億美元。
觀察主要亞幣一年來的表現，根據央行統計，韓元累計重貶 12.58%，淪為最慘亞幣，日元以 9.48% 貶幅位居倒數第二，新台幣貶幅 6.24%，越南盾貶值 4.88%，新加坡幣、人民幣分別貶值 2.97%、2.84%，在亞幣中貶幅相對有限。美元指數全年累計上漲 6.51%。
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