乾瞻科技全新汽車IP獲客戶採用 明年初進入量產

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-02 17:46

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神盾 (6462-TW) 旗下乾瞻科技 (InPsytech) 為矽智財 (IP) 領導者，推出針對汽車產業的完整 IP 解決方案，為智能車輛、先進駕駛輔助系統 (ADAS) 以及自動駕駛技術提供全面完整的服務，其中，DDR3/4 與 LPDDR4 Combo PHY IP 已導入多家汽車電子客戶，並預計 2025 年初量產。

乾瞻科技指出，在汽車智慧化的趨勢下，公司全面支持智能車輛技術發展，推出全新汽車 IP 解決方案，專為滿足長距離高速傳輸、低延遲與高可靠性需求而設計，並已投入商業化生產。

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乾瞻科技說，該方案包含支持 15 米同軸電纜雙向傳輸的高速 SerDes IP，可支持高速達 6.4Gbps 的長距離傳輸，也包含 MIPI D-PHY Tx/Rx IP，可實現每秒 2.5Gbps 的數據與影像高速傳輸，並提供 1.5Gbps 的 LVDS Tx 與 OpenLDI，為多樣化數據傳輸提供高效支持。

此外，DDR3/4 與 LPDDR4 Combo PHY IP 確保記憶體與處理器的高效連接，滿足汽車電子對高速運算和穩定性的需求。目前已成功為多家主要汽車電子客戶採用，並預計於 2025 年初量化生產，進一步鞏固乾瞻科技在汽車電子市場的領導地位。