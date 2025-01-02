〈陸股盤後〉中國12月製造業PMI擴張速度放緩 滬指跌破3,300點

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-01-02 16:30

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中國 A 股市場三大指數周四（2 日）收盤大跌，滬指跌破 3,300 點，最新數據顯示，去年 12 月中國製造業生產經營活動繼續擴張，連續三個月維持擴張態勢，但擴張速度放緩，且不如經濟學家預期。

滬指周四收盤驟跌 2.66% 報 3,262.56 點，深證成指重挫 3.14% 報 10,088.06 點，創業板指重摔 3.79% 報 2,060.44 點。滬深北三市成交額合計人民幣 1.4097 兆元。

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保險、券商、銀行、半導體、煤炭、電力等類股大幅走低，醫藥、釀酒、汽車等族群下跌。零售、食品飲料、旅遊餐飲、紡織服裝等消費股逆勢上揚。

據《財新網》周四報導，中國 12 月財新製造業採購經理人指數（PMI）報 50.5，較 11 月回落 1.0 個百分點，且不如經濟學家原估的 51.7。

中國國家統計局近日公布的數據顯示，12 月製造業 PMI 為 50.1，下降 0.2 個百分點，但連續三個月處於擴張區間。

12 月財新製造業 PMI 分項數據顯示，企業家仍維持樂觀預期，但樂觀度走弱。美國政府可能加徵關稅，部分受訪廠商對產出和貿易前景感到擔憂。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，12 月製造業供求擴張，企業購買量增加，並主動回補庫存。但外需不振，就業壓力大，銷售端價格低迷，市場樂觀情況減弱。

王喆說，9 月底以來的一系列存量政策和增量政策組合效應繼續釋放，積極變化增多，國民經濟運行總體平穩，全年經濟社會發展主要目標有望順利實現。

但王喆坦言，12 月財新中國製造業 PMI 部分分項指數趨弱，前期政策刺激效果的持續性和有效性還需進一步觀察。