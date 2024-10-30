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鉅亨速報 - Factset 最新調查：力成(6239-TW)EPS預估下修至9.39元，預估目標價為160元

鉅亨網新聞中心 2024-10-30 08:10


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對力成(6239-TW)做出2024年EPS預估：中位數由9.65元下修至9.39元，其中最高估值10.06元，最低估值7.67元，預估目標價為160元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值10.06(10.07)12.0515.49
最低值7.67(7.67)9.0711.8
平均值9.32(9.44)10.6913.74
中位數9.39(9.65)11.0813.94

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值79,327,00089,238,00093,591,000
最低值73,787,90074,936,65088,155,060
平均值76,617,94082,122,73091,103,600
中位數77,246,00082,932,53091,564,730

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS10.7211.611.548.6
營業收入
(單位：新台幣千元)		70,440,94583,926,73583,793,57276,180,649

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6239/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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