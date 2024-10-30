鉅亨速報 - Factset 最新調查：力成(6239-TW)EPS預估下修至9.39元，預估目標價為160元
鉅亨網新聞中心 2024-10-30 08:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對力成(6239-TW)做出2024年EPS預估：中位數由9.65元下修至9.39元，其中最高估值10.06元，最低估值7.67元，預估目標價為160元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|10.06(10.07)
|12.05
|15.49
|最低值
|7.67(7.67)
|9.07
|11.8
|平均值
|9.32(9.44)
|10.69
|13.74
|中位數
|9.39(9.65)
|11.08
|13.94
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|79,327,000
|89,238,000
|93,591,000
|最低值
|73,787,900
|74,936,650
|88,155,060
|平均值
|76,617,940
|82,122,730
|91,103,600
|中位數
|77,246,000
|82,932,530
|91,564,730
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|10.72
|11.6
|11.54
|8.6
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|70,440,945
|83,926,735
|83,793,572
|76,180,649
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6239/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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