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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/墨西哥披索(USDMXN) 大漲1.13%，報20.8707元

鉅亨網新聞中心 2025-01-01 02:10


截至台北時間01日02:10，美元/墨西哥披索上漲0.234點漲幅達1.13%，暫報20.8707點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.36%
  • 近 1 週：+2.34%
  • 近 3 月：+4.86%
  • 近 6 月：+12.59%
  • 今年以來：+21.65%

美元/墨西哥披索近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/挪威克朗相關性0.55，本日上漲0.55%
  • 美元/南非蘭特相關性0.49，本日上漲0.64%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.47，本日上漲0.49%

美元/墨西哥披索近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/美元相關性-0.45，本日上漲0.58%
  • 歐元/美元相關性-0.42，本日上漲0.58%
  • 紐元/美元相關性-0.38，本日上漲0.85%

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美元/墨西哥披索20.81950.89%
南非蘭特/美元0.05295-0.38%
澳元/美元0.6187-0.50%
歐元/美元1.0358-0.47%
紐元/美元0.5594-0.80%

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