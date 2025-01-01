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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/墨西哥披索(USDMXN) 大漲0.79%，報20.7998元

鉅亨網新聞中心 2025-01-01 14:10


截至台北時間01日06:00，美元/墨西哥披索上漲0.163點漲幅達0.79%，暫報20.7998點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+2.16%
  • 近 1 週：+3.22%
  • 近 3 月：+5.68%
  • 近 6 月：+13.47%
  • 今年以來：+22.61%

美元/墨西哥披索近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/挪威克朗相關性0.55，本日上漲0.05%
  • 美元/南非蘭特相關性0.49，本日上漲0%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.47，本日上漲0.05%

美元/墨西哥披索近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/美元相關性-0.45，本日上漲0%
  • 歐元/美元相關性-0.42，本日上漲0.04%
  • 紐元/美元相關性-0.38，本日上漲0.02%

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美元/墨西哥披索20.79980.79%
南非蘭特/美元0.052940.00%
澳元/美元0.61880.00%
歐元/美元1.0349-0.04%
紐元/美元0.5592-0.02%

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