外匯速報 - 美元/墨西哥披索(USDMXN) 大漲0.79%，報20.7998元
鉅亨網新聞中心 2025-01-01 14:10
截至台北時間01日06:00，美元/墨西哥披索上漲0.163點漲幅達0.79%，暫報20.7998點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+2.16%
- 近 1 週：+3.22%
- 近 3 月：+5.68%
- 近 6 月：+13.47%
- 今年以來：+22.61%
美元/墨西哥披索近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/挪威克朗相關性0.55，本日上漲0.05%
- 美元/南非蘭特相關性0.49，本日上漲0%
- 美元/瑞典克朗相關性0.47，本日上漲0.05%
美元/墨西哥披索近90天負相關的前3貨幣對
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