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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/墨西哥披索(USDMXN) 大漲0.82%，報20.807元

鉅亨網新聞中心 2024-12-31 23:50


截至台北時間31日23:50，美元/墨西哥披索上漲0.17點漲幅達0.82%，暫報20.807點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.36%
  • 近 1 週：+2.34%
  • 近 3 月：+4.86%
  • 近 6 月：+12.59%
  • 今年以來：+21.65%

美元/墨西哥披索近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/挪威克朗相關性0.55，本日上漲0.23%
  • 美元/南非蘭特相關性0.49，本日上漲0.53%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.47，本日上漲0.26%

美元/墨西哥披索近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/美元相關性-0.45，本日上漲0.34%
  • 歐元/美元相關性-0.42，本日上漲0.45%
  • 紐元/美元相關性-0.38，本日上漲0.62%

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美元/墨西哥披索20.8260.92%
南非蘭特/美元0.05293-0.38%
澳元/美元0.6182-0.58%
歐元/美元1.0353-0.52%
紐元/美元0.5592-0.83%

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