外匯速報 - 美元/墨西哥披索(USDMXN) 大漲0.82%，報20.807元
鉅亨網新聞中心 2024-12-31 23:50
截至台北時間31日23:50，美元/墨西哥披索上漲0.17點漲幅達0.82%，暫報20.807點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.36%
- 近 1 週：+2.34%
- 近 3 月：+4.86%
- 近 6 月：+12.59%
- 今年以來：+21.65%
美元/墨西哥披索近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/挪威克朗相關性0.55，本日上漲0.23%
- 美元/南非蘭特相關性0.49，本日上漲0.53%
- 美元/瑞典克朗相關性0.47，本日上漲0.26%
美元/墨西哥披索近90天負相關的前3貨幣對
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