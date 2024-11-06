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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Glaukos公司(GKOS-US)EPS預估上修至-1.84元，預估目標價為145.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-06 10:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Glaukos公司(GKOS-US)做出2024年EPS預估：中位數由-2.11元上修至-1.84元，其中最高估值-1.61元，最低估值-2.07元，預估目標價為145.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-1.61(-1.69)-0.360.550.47
最低值-2.07(-2.38)-1.86-1.370.36
平均值-1.83(-2.08)-1.11-0.340.4
中位數-1.84(-2.11)-1.08-0.390.36

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.79億4.99億6.53億8.20億
最低值3.78億4.12億4.67億6.98億
平均值3.79億4.73億5.94億7.70億
中位數3.79億4.78億6.00億7.92億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.37-2.70-1.07-2.09-2.78
營業收入2.37億2.25億2.94億2.83億3.15億

詳細資訊請看美股內頁：
Glaukos公司(GKOS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGKOS

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