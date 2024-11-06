鉅亨速報 - Factset 最新調查：Glaukos公司(GKOS-US)EPS預估上修至-1.84元，預估目標價為145.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-06 10:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Glaukos公司(GKOS-US)做出2024年EPS預估：中位數由-2.11元上修至-1.84元，其中最高估值-1.61元，最低估值-2.07元，預估目標價為145.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-1.61(-1.69)
|-0.36
|0.55
|0.47
|最低值
|-2.07(-2.38)
|-1.86
|-1.37
|0.36
|平均值
|-1.83(-2.08)
|-1.11
|-0.34
|0.4
|中位數
|-1.84(-2.11)
|-1.08
|-0.39
|0.36
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.79億
|4.99億
|6.53億
|8.20億
|最低值
|3.78億
|4.12億
|4.67億
|6.98億
|平均值
|3.79億
|4.73億
|5.94億
|7.70億
|中位數
|3.79億
|4.78億
|6.00億
|7.92億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.37
|-2.70
|-1.07
|-2.09
|-2.78
|營業收入
|2.37億
|2.25億
|2.94億
|2.83億
|3.15億
詳細資訊請看美股內頁：
Glaukos公司(GKOS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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