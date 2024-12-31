習近平：2025年要實施更加積極有為的宏觀政策

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-31 14:57

‌



中國國家主席習近平周二（31 日）表示，順利完成 2024 年全年經濟社會發展主要目標任務，預計全年國內生產毛額（GDP）成長 5% 左右，2025 年要實施更加積極有為的宏觀政策。

據《新華社》報導，中國人民政治協商會議全國委員會周二上午在全國政協禮堂舉行新年茶話會，黨和國家領導人習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等同各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表、中央和國家機關有關方面負責人以及首都各族各界人士代表歡聚一堂，共迎 2025 年元旦。

‌



茶話會上，習近平等來到各界人士中間，同大家握手，互致問候。全國政協委員和文藝工作者表演了精彩的節目。最後，全場起立高唱《團結就是力量》。會場內洋溢著歡樂祥和的節日氣氛。

習近平在會上指出，一年來，面對國內外形勢帶來的挑戰，政府沉著應變、綜合施策，順利完成全年經濟社會發展主要目標任務。