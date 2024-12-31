克宮：目前不具備結束烏克蘭戰爭的條件 俄軍將繼續挺進

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-31 09:10

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克里姆林宮發言人佩斯科夫周一（30 日）表示，俄羅斯不認為可以停止俄烏之間的戰鬥，接下來俄軍會繼續挺進。

當被問及當前是否具備結束烏克蘭戰爭的先決條件時，佩斯科夫給出了一個簡短明確的回覆：「沒有。」佩斯科夫強調，在談判方面沒有取得進展，俄方將繼續採取軍事行動。

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2022 年秋天，烏克蘭總統澤倫斯基簽署了一項法案，禁止烏克蘭政府與俄羅斯進行任何談判。目前這項法律仍然有效。

在整個戰爭期間，澤倫斯基和西方支持者一直在討論和平方案，該方案要求俄羅斯撤出克里米亞和烏東四州（頓涅茨克、盧甘斯克、赫爾松和扎波羅熱）。

俄羅斯當局拒絕了這一提議，稱其不可接受，徹底脫離現實，表明烏克蘭不願尋求外交途徑解決危機。

俄羅斯總統普丁在本月年度記者會上表示，願意在不預設條件的情況下展開談判，但雙方應該以伊斯坦布爾共識為基礎。

伊斯坦布爾共識指的是，烏克蘭必須放棄加入北約（NATO）的計畫，境內不得存在西方軍事基地，也不能有外國軍隊參與的軍事演習。

此外，烏軍必須完全撤出烏東四州。普丁還強調，任何談判都必須考慮到自 2022 年以來出現的實際情況。

美國準總統川普團隊內部提出了一份結束戰爭的初步方案，核心內容包括烏克蘭加入北約的時間推遲 20 年、凍結交火前線、在烏克蘭建立一個由歐洲盟國維和部隊控制的「非軍事區」。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫周日稱，俄方對川普團隊的提議並不滿意。「從大量流出的消息和川普本人在 12 月 12 日接受《時代》雜誌採訪的內容來看，他說的是凍結交戰雙方接觸線上的敵對行動，並將對抗俄羅斯的責任，進一步轉移給歐洲人。」

目前來看，2025 年俄烏雙方要進行談判面臨著諸多困難。如果俄烏要展開談判，需要在一些關鍵問題上達成妥協，並為和談創造有利條件，但目前還沒有出現這樣的跡象。