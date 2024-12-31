〈貴金屬盤後〉假日前交易清淡 市場等待新催化劑 黃金下跌

鉅亨網編譯許家華 2024-12-31 06:27

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周一 (30 日) 交易清淡，黃金價格走跌，交易者等待新的催化劑，包括下周的美國經濟數據，因為這可能影響美聯準會 (Fed) 明年的利率前景，以及候任的川普政府將推行的政策。

現貨黃金下跌 0.6% 至每盎司 2604.49 美元。

美國黃金期貨價格下跌 0.5%，收每盎司 2618.10 美元。

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Zaner Metals 副總裁兼高級金屬策略師 Peter Grant 認為，今日黃金走跌只是假期交易清淡所致，因為年底賬面會出現一些平倉。

Grant 表示，地緣政治緊張局勢預計將持續到明年，各國央行將繼續購買黃金，而美國在川普政府領導下，債務狀況可能會惡化，赤字將增加，從而刺激投資黃金以避險的需求。

由於投資者在地緣政治不確定性和美國降息之際尋求黃金，金價今年已飆升近 27%，且在 10 月 31 日觸及 2790.15 美元的歷史新高。

川普將於 1 月就職，市場益發預期美國明年政策將有重大轉變，包括新關稅、放寬管制和稅收變化等。本月初 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 在宣布降息 25 個基點後，對進一步降息持謹慎立場，符合市場預期。

下周將公布美國一系列經濟數據，包括職缺數據、ADP 就業報告、聯準會 12 月 FOMC 會議記錄以及美國就業報告，以衡量經濟的健康狀況。

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