〈貴金屬盤後〉假日前交易清淡 市場等待新催化劑 黃金下跌
鉅亨網編譯許家華 2024-12-31 06:27
周一 (30 日) 交易清淡，黃金價格走跌，交易者等待新的催化劑，包括下周的美國經濟數據，因為這可能影響美聯準會 (Fed) 明年的利率前景，以及候任的川普政府將推行的政策。
Zaner Metals 副總裁兼高級金屬策略師 Peter Grant 認為，今日黃金走跌只是假期交易清淡所致，因為年底賬面會出現一些平倉。
Grant 表示，地緣政治緊張局勢預計將持續到明年，各國央行將繼續購買黃金，而美國在川普政府領導下，債務狀況可能會惡化，赤字將增加，從而刺激投資黃金以避險的需求。
由於投資者在地緣政治不確定性和美國降息之際尋求黃金，金價今年已飆升近 27%，且在 10 月 31 日觸及 2790.15 美元的歷史新高。
川普將於 1 月就職，市場益發預期美國明年政策將有重大轉變，包括新關稅、放寬管制和稅收變化等。本月初 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 在宣布降息 25 個基點後，對進一步降息持謹慎立場，符合市場預期。
下周將公布美國一系列經濟數據，包括職缺數據、ADP 就業報告、聯準會 12 月 FOMC 會議記錄以及美國就業報告，以衡量經濟的健康狀況。
其他貴金屬交易
- 最新遺產稅怎麼算？傳承必知重點有哪些？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈貴金屬盤後〉美元連4周走漲 公債殖利率上升 黃金承壓走跌
- 〈貴金屬盤後〉美元連4周走漲 公債殖利率上升 黃金承壓走跌
- XAU/USD：黃金在聖誕節後買盤的推動下小幅上漲，價格升至 2,630 美元
- 〈貴金屬盤後〉聖誕假期交易清淡 俄再攻烏 避險需求推升金價
下一篇