〈貴金屬盤後〉美元連4周走漲 公債殖利率上升 黃金承壓走跌

鉅亨網編譯許家華 2024-12-28 06:24

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黃金價格周五 (27 日) 下跌，係因美國公債殖利率上升，在交易清淡的假期一周中，削弱了無孳息的黃金對投資人的吸引力。市場關注川普上任後，其通膨對策帶來的經濟影響。

現貨黃金下跌 0.6% 至每盎司 2619.33 美元，本周下跌 0.1%。

美國黃金期貨收跌 0.8%，收每盎司 2631.90 美元。

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RJO Futures 高級市場策略師 Bob Haberkorn 表示：「當前公債殖利率有點高，黃金到今日結束前仍將承壓，我們正處於清淡的假期市場。」

美元指數連續第四周上漲，降低了黃金對非美元買家的吸引力，而基準美國 10 年期公債殖利率周四觸及 5 月 2 日以來的最高點，周五仍接近該水準。

今年迄今，黃金價格已飆升 28%，且於 10 月 31 日創下每盎司 2790.15 美元的歷史新高，係因聯準會 (Fed) 降息週期和全球緊張局勢推動了這波漲勢。

儘管 Fed 目前預期明年放緩降息，但大多數分析師仍對 2025 年持樂觀態度。他們認為，全球部分地區的地緣政治緊張局勢將持續加劇，各國央行也將持續大力購買黃金，且在川普一月上任後，政治不確定性仍將持續存在，因川普提議的關稅和保護主義貿易政策可能引發貿易戰，從而增強黃金的避險吸引力。

Haberkorn 表示：「明年隨著各國央行採購，如果黃金價格維持當前增長速度，我預計明年某時就能突破每盎司 3000 美元，可能落在夏季。」

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