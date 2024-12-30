〈台幣〉亞幣回穩 量能急凍終止連3貶收32.717元
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-30 18:47
2024 年封關在即，新台幣兌美元匯率上周跟隨主要亞幣急轉直下，摜破 32.7 元關卡，今 (30) 日美元升勢放緩、亞幣回穩，加上外資多已放假，使得匯市成交量能急凍，終場驚險由貶轉升，收在 32.717 元、微升 0.3 分，終止連 3 貶，台北及元太外匯總成交量僅 10.97 億美元。
外匯交易員指出，今天匯市外資與投信仍站在美元買方，使得匯價一度下探 32.75 元，不過，不少外資提前放假去，買匯力道不如上周強勁，出口商年末也有實質拋匯需求，因而帶動新台幣匯率貶勢收斂，加上老大哥央行稍加調節，匯價順勢由貶轉升。
新台幣兌美元匯率 2024 年截至 12/30 止，累計重貶多達 1.982 元，回顧新台幣歷年封關，不僅將是連 3 年收貶，恐將寫下 9 年來的最低封關價格，僅次於 2015 年的 33.066 元。
根據央行統計，美元指數今天小跌 0.09%，新加坡幣表現較強，升值 0.18%；新台幣微幅升值 0.01%；人民幣持平；韓元、日元約貶 0.04-0.05%，主要亞幣陸續回穩並小幅反彈。
觀察主要亞幣近一年來的表現，韓元成為最弱亞幣，貶值多達 12.58%，超越日元的 10.44%，新台幣兌美元累計貶值 6.06%，越南盾貶值 4.83%，人民幣貶值 2.84%，新加坡幣相對有撐，累計貶值 2.76%。
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