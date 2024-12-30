〈台幣〉亞幣回穩 量能急凍終止連3貶收32.717元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-30 18:47

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2024 年封關在即，新台幣兌美元匯率上周跟隨主要亞幣急轉直下，摜破 32.7 元關卡，今 (30) 日美元升勢放緩、亞幣回穩，加上外資多已放假，使得匯市成交量能急凍，終場驚險由貶轉升，收在 32.717 元、微升 0.3 分，終止連 3 貶，台北及元太外匯總成交量僅 10.97 億美元。

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新台幣兌美元匯率 2024 年截至 12/30 止，累計重貶多達 1.982 元，回顧新台幣歷年封關，不僅將是連 3 年收貶，恐將寫下 9 年來的最低封關價格，僅次於 2015 年的 33.066 元。

根據央行統計，美元指數今天小跌 0.09%，新加坡幣表現較強，升值 0.18%；新台幣微幅升值 0.01%；人民幣持平；韓元、日元約貶 0.04-0.05%，主要亞幣陸續回穩並小幅反彈。