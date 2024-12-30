華為多款高階手機降價 Mate X5直降2,500元
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-12-30 10:10
近期中國華為 Pura 70 系列、Mate X5 等多款手機展開降價促銷優惠，其中 Pura 70 Ultra 最多優惠人民幣（下同）2,000 元、Mate X5 優惠 2,500 元。
據《財聯社》周一（30 日）報導，Pura 70 系列是華為於 2024 年 4 月推出的高階旗艦手機。在線上華為商城，Pura 70 Ultra 最多優惠 2,000 元，優惠後售價 7,499 元起。
Pura 70 Pro + 優惠 1,300 元，優惠後售價 6,699 元起；Pura 70 Pro 優惠 1,100 元，優惠後售價 5,399 元起；Pura 70 優惠 800 元，優惠後售價 4,699 元起。
此外，華為 Mate X5 折疊手機直降 2,500 元，優惠後售價 10,499 元起。
《21 世紀經濟報導》指出，儘管 2024 年是復甦之年，但長期來看智慧手機市場很難保持高增速，Canalys 研究分析師鍾曉磊預料，2025 年起手機行業的增長勢頭會有所放緩。
據 Canalys 預測，2025 年智慧手機市場的增長開始步入平台期，2024 年至 2028 年的年複合增長率進一步下調至 1%。
目前手機市場進入存量競爭階段，各大品牌的比拼更加膠著，每 1% 的市佔率都來之不易。
從全球智慧手機市場看，Canalys 的數據顯示，2024 年前三季手機出貨量排名，三星、蘋果 (AAPL-US) 、小米依次位居前三。
在中國市場上，今年來的排名波動更為明顯。第一季出貨量前五名分別是華為、OPPO、榮耀、vivo 和蘋果，市佔率都在 15%～17% 之間，非常接近；到了第二季，中國頭部手機品牌超越蘋果，包攬前五名，vivo 排名第一，蘋果跌至第六；第三季排名，OPPO 排在第六。
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