盤中速報 - Verge大跌12.44%，報0.01美元
鉅亨網新聞中心 2024-12-30 02:05
Verge(XVG)在過去 24 小時內跌幅超過12.44%，最新價格0.01美元，總成交量達0.85億美元，總市值2.28億美元，目前市值排名第 116 名。
近 1 日最高價：0.02美元，近 1 日最低價：0.01美元，流通供給量：16,521,951,236。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+6.96%
- 近 1 月：+109.20%
- 近 3 月：+223.36%
- 近 6 月：+251.70%
- 今年以來：+248.16%
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