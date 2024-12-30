search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - Verge大跌12.44%，報0.01美元

鉅亨網新聞中心 2024-12-30 02:05


Verge(XVG)在過去 24 小時內跌幅超過12.44%，最新價格0.01美元，總成交量達0.85億美元，總市值2.28億美元，目前市值排名第 116 名。

近 1 日最高價：0.02美元，近 1 日最低價：0.01美元，流通供給量：16,521,951,236。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+6.96%
  • 近 1 月：+109.20%
  • 近 3 月：+223.36%
  • 近 6 月：+251.70%
  • 今年以來：+248.16%

暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流

▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！

前往鉅亨買幣找交易所優惠

文章標籤

虛擬貨幣虛擬貨幣盤中盤中速報虛幣漲跌幅Verge

相關行情

台股首頁我要存股
Verge0.013735-8.02%

延伸閱讀


Empty