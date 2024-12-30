盤中速報 - ATA大跌22.63%，報0.1665美元

ATA幣英文全稱是Automata，AutomataNetwork是一個去中心化服務協定，可為跨多個區塊鏈的dApp提供隱私中間件。該協議通過利用最新的加密技術和隱私保護演算法以及基於硬體的信任，實現了多種用途，例如匿名投票，礦工可提取價值（MEV）最小化。ATA是AutomataNetwork的原生功能型代幣。