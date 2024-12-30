盤中速報 - ATA大跌22.63%，報0.1665美元
鉅亨網新聞中心 2024-12-30 00:05
ATA(ATA)在過去 24 小時內跌幅超過22.63%，最新價格0.1665美元，總成交量達1.20億美元，總市值0.56億美元，目前市值排名第 194 名。
近 1 日最高價：0.2222美元，近 1 日最低價：0.1582美元，流通供給量：562,779,544。
ATA幣英文全稱是Automata，AutomataNetwork是一個去中心化服務協定，可為跨多個區塊鏈的dApp提供隱私中間件。該協議通過利用最新的加密技術和隱私保護演算法以及基於硬體的信任，實現了多種用途，例如匿名投票，礦工可提取價值（MEV）最小化。ATA是AutomataNetwork的原生功能型代幣。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+112.80%
- 近 1 月：+64.51%
- 近 3 月：+108.10%
- 近 6 月：+93.45%
- 今年以來：+70.31%
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