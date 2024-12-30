盤中速報 - Stargate Finance大漲14.56%，報0.4美元
鉅亨網新聞中心 2024-12-30 05:35
Stargate Finance(STG)在過去 24 小時內漲幅超過14.56%，最新價格0.4美元，總成交量達0.31億美元，總市值0.82億美元，目前市值排名第 171 名。
近 1 日最高價：0.43美元，近 1 日最低價：0.34美元，流通供給量：204,338,417。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+16.66%
- 近 1 月：-10.37%
- 近 3 月：+1.37%
- 近 6 月：-4.86%
- 今年以來：-44.05%
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