〈走進中國〉一線中產 扎堆去縣城月子中心坐月子

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-30 07:42

‌



過去，坐月子中心是身份和收入的象徵，是消費升級路上的點綴，住別墅、五星級酒店、甚至在獨立的小島上打造的豪華月子中心，讓坐月子被捲出各類溢價噱頭。

現在，一線城市打工人開始去縣城月子中心坐月子了，差不多的服務，價格減半，甚至只有一線城市的三分之一。

‌



一線城市打工人選擇月子中心，首先考慮的就是性價比，有便宜的，就不選貴的。

界面媒體號「每日人物社」說，懷孕之前，章莜（化名）就決定，要去月子中心坐月子。

她在成都上的大學，畢業之後工作、定居、結婚，成為一名新成都人。她聽身邊結婚生育過的朋友說，請月嫂的體驗不是很好，「有的連著換了好幾個，原本計劃請 50 多天，最後只請了一個月左右」。

章莜也不想麻煩經營著小生意的父母，更不想因為坐月子與長輩產生矛盾。父母起初是反對的，最大的顧慮是擔心月子中心的伙食營養跟不上，「沒有土雞湯喝」。

「我說現在都是營養均衡的」，她駁回了父母的建議。最重要的，章莜是自己掏錢，能自己做主。

她了解了一下，成都的月子中心大概在人民幣（下同）4 萬到 6 萬元。章莜預產期特殊，在大年三十附近，在成都選擇月子中心的話，還需要支付三倍額外的費用。再加上過年期間，家裡人不好去成都照看。

考慮到經濟和陪伴因素，章莜抱著試一試的心態看了看老家縣城的月子中心，發現價格減半，只要 2 萬元，「便宜一半的價格就可以享受同等的服務」。

於是，她成了老家月子中心第一個從城市回去的「打工人」。在她帶動下，有個朋友生二胎時，父母忙著帶大的孩子，無法照料月子，也拿著只能在成都請一個月月嫂的預算去了同一家月子中心。

章莜的老家在四川省瀘州市某下屬縣城，是一個瑞幸、茶百道等茶飲品牌已入駐的縣城。縣城共有兩家月子中心，其中一家剛開業不久，章莜選擇了營業時間較長、從朋友那裡打聽口碑還不錯的一家，「也是連鎖品牌，雖然沒有成都的月子中心成熟，但勝在性價比高」。

這幾年，隨著縣城消費能力提升、基層女性自我意識的增強，月子中心從大城市逐漸向三四線城市下沉。山西女孩貝卡（化名）回憶，2021 年她從深圳回到老家到現在，三年時間，所在四線城市陸續多開了四五家月子中心。

貝卡去年夏末生下孩子，選擇了當地一家開業時間最久的月子中心，那是一個獨棟建築，共有五層，面積共 5,000 平方公尺，其中兩層是房間，一層是產康中心，一層是專做嬰兒按摩。貝卡生的雙胞胎，住了兩個月，總共花費了 5 萬元。

一般說來，大城市打工人的坐月子備選通常有幾類，一類是自己請月嫂，但這類通常受居住環境限制。有的大城市打工人依然是租房，房東不樂意房客坐月子，怕有忌諱。

再則，就算房子是自己的，年輕夫妻在大城市落腳的第一套房子，通常面積較小。

也有人說，月子中心是北漂的剛需，「一線城市最容易生月子仇，兩個本來沒那麼熟的的家庭，沒有幫手太容易產生矛盾了，花錢是為了平息怨氣。」

丈夫和自己同為北京體制內的羅韻詩（化名），就是因此排除了請月嫂選項，「和月嫂一起擠在 60 多平方公尺的房間裡，我為什麼不去月子中心花錢住一個更大的地方呢？」

一線城市的月子中心，往往價格高昂。以北京為例，「平價」月子中心的價格也在 5 萬元以上，更高檔的月子會所，比如聖貝拉和愛帝宮，起住價 20 萬元往上。

羅韻詩預定生產的順義私立醫院，也有配套月子中心，價格 6 萬元往上，「但只要往城外多開半個小時，價格就能腰斬」。