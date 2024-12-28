美NHTSA召回通知新標記生效 特斯拉召回 可望擺脫負面印象

鉅亨網編譯許家華 2024-12-28 11:11

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特斯拉 (TSLA-US) 本月 17 日宣布召回 694304 輛車輛，以修正胎壓監測系統的潛在錯誤。根據美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）的通知，該錯誤恐導致指示燈未能長時間發亮，從而未能有效警告駕駛者胎壓過低。

這次召回的特別之處在於，NHTSA 於 12 月中旬起調整其通知形式，明確標示為「軟體更新修復召回」，讓車主和投資者能夠更清楚區分問題點出在硬體還是軟體，即召回後需要修復硬體，或是僅需更新電腦程式。這是特斯拉首次被標記為「軟體修復的召回」。

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這一變化不僅為投資者提供了更多的背景資訊，也可能讓特斯拉股東感到欣慰，因為特斯拉的高召回數量常常引起負面新聞的報導，儘管大多數情況下這些召回實際上只涉及常規的軟體更新。

對於車主來說，「召回」並不陌生。當車主將車輛送去維修時，服務人員會告知他們有未處理的召回，並免費更換或修正相關部件。許多車主在完成維修之前，可能根本沒意識到已經發生了召回。對於車廠來說，召回是業務的一部分，通常反映在每季的保修費用中。

這次召回是特斯拉今年一系列大規模召回中的最新一例，該公司至今已召回約 510 萬輛車，是所有主要汽車製造商中最多的。

截至 2024 年 12 月，各大車廠總共約有 3400 萬輛車輛被召回，其中特斯拉召回的 510 萬輛在總量中占比約 80%。福特 (F-US) 和斯泰蘭蒂斯各自召回了超過 400 萬輛車，而豐田 (TM-US) 的召回數量則從 2023 年的 430 萬輛降至 120 萬輛。

儘管特斯拉的召回數量超過其競爭對手，但約 99% 的召回問題都是透過相對低成本的無線軟體就能更新修復。相比之下，福特在 2024 年召回了約 440 萬輛車，但只有約 30% 的問題涉及軟體更新，且大多數仍需車主親自前往經銷商處處理。

軟體相關的召回通常涉及大量車輛。2024 年最大的十起軟體相關召回中，有三起涉及 Tesla 的車輛，影響超過 900 萬輛車。這些召回的平均影響車輛數量約為 90 萬輛，而今年超過千起召回的平均影響數量則接近 3 萬輛。

儘管某些召回可能會對汽車投資者造成影響，尤其是那些大規模、成本高昂且對駕駛者安全構成直接風險的情況，但這種情況相對罕見。

隨著汽車 AI 使用程度越來越高，軟體相關的召回情形也將增多，這對於投資者和駕駛公眾來說是有利的，因為透過無線更新修復數千輛車輛的成本，遠低於逐一修理個別車輛的費用。

此外，根據 NHTSA 的追蹤，這類更新的完成率幾乎達到 100%，硬體相關的召回完成率則僅約 50%，意味約一半問題仍未能解決。