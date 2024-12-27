快看你的平板「上榜」沒？標準局檢測市售10款平板電腦 2件不合格

為瞭解市售平板電腦之安全性，經濟部標準檢驗局與行政院消保處合作，113 年於市面上隨機購樣 10 件平板電腦商品。挑選的產品包括蘋果、三星、宏碁及小米等國內外品牌，檢測結果：宏碁 Iconia Tab p10 「重要零組件比對」不符、及海悅 NXTPAPER Tab 11「商品檢驗標識」不符。標檢局已通知業者限期核准，或限期回收或改正，屆時未核准或改正者則廢止其商品驗證登錄。

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標準局進行「品質項目」檢測，另依商品驗證登錄辦法執行「重要零組件比對」，並依據前述標準、「商品檢驗法」及「商品標示法」查核「商品檢驗標識」及「中文標示」，結果「品質項目」及「中文標示」全數符合規定，「重要零組件比對」1 件不符合，「商品檢驗標識」1 件不符合。



標準局呼籲，消費者應選購貼有「商品檢驗標識」的平板電腦，並檢視外包裝中文標示的完整性，如廠商名稱、地址、型號及規格等資訊。使用時，詳細閱讀說明書、警語及使用注意事項，同時亦提醒充電完成請儘速移除電子設備，避免電子設備過充而造成損壞。



針對不符合商品之處理方式，標準局說明如下：

一、「重要零組件比對」不符合之商品（項次 2），已依商品檢驗法第 40 條第 1 項規定，通知業者限期核准，屆期未核准者依同法第 42 條第 5 款規定廢止其商品驗證登錄。

二、「商品檢驗標識」不符之商品（項次 8），已依「商品檢驗法」第 59 條第 1 項規定，通知業者限期回收或改正，違者將處新臺幣 10 萬元以上 100 萬元以下罰鍰並依同法第 42 條第 2 款規定廢止其商品驗證登錄。



標準局指出，「平板電腦」已列屬應施檢驗商品範圍，應完成檢驗程序後，始得進入市場銷售。對於市場上流通之商品，該局每年度均訂有市場檢查計畫，倘發現該類商品不合格者，將依相關法規處理，以雙重把關機制維護消費者權益。