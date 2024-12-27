〈台揚展望〉5G O-RAN 受惠NOFO2法案 明年成主力產品拚轉盈

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-27 17:37

‌



網通廠台揚 (2314-TW) 今 (27) 日召開法說會，總經理吳永欽表示，受惠於美國 NOFO2 法案的挹注，明年 5G ORAN 將成為成長主力；低軌衛星部分，也與四大營運商接觸，將在明後兩年穩步成長，在兩項動能挹注下，力拚明年轉盈。

吳永欽表示，台揚 5G ORAN 產品線涵蓋從高功率到低功率的完整產品，包括從 4T4R 到 8T8R，使產品線更加完整，目前已經出貨三萬套系統。

‌



關於 NOFO2 計畫，吳永欽說明，NOFO2 計畫是美國政府為打破電信設備商寡頭壟斷、取代華為及中興設備而推動，從川普任內開始規劃到拜登政府加碼，台揚成為七家得標廠商之一，主要是因與其他四家企業簽署合作備忘錄，未來兩年將投入五項 5G 產品開發，可望帶來較高毛利率及後續商機。

5G O-RAN 市場前景方面，吳永欽表示，在美國政府政策推動下，加上歐、美、日大型廠商投入，市場發展可望加速，台揚也會藉由 3500 萬美元作為研發款項，將會依照研發進度發放，預計明年第一季會收到款項。

在衛星產品方面，吳永欽透露與四大低軌衛星主要營運商已有接觸並開始出貨。展望 2025 年，台揚將以家用衛星接收器（UT）為主力產品，2026 年則將跨入衛星本體的 payload 產品製造。

展望未來，吳永欽表示，今年受到高軌衛星客戶發生問題及部分客戶驗證延遲影響，但今年基期較低，預期 2025 年可望回到正常成長軌道，也有機會轉虧為盈。

關於鴻準 (2354-TW) 參與台揚私募案，吳永欽表示，除資金合作外，鴻準在低功耗、低瓦數等符合 ESG 規範的技術，以及供應鏈方面都能為台揚帶來助益，雙方目前仍在討論細節。