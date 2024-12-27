9.5%！上周通膨率創今年新高俄央行卻意外未升息 盧布貶勢明年將持續？

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-12-27 11:55

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俄羅斯盧布周五 (27 日) 兌美元(USDRUB) 官方匯率為 99.2295 盧布兌 1 美元，上月 27 日曾一度跌至 114.5 盧布，創 2022 年 3 月 14 日新低，但上周五 (20 日) 俄國央行決定將基準利率維持在 21% 不變，此舉令人意外，俄國央行總裁 Elvira Nabiullina 強調，維持利率不變不會削弱盧布。

中國社科院俄羅斯經濟研究室主任徐坡嶺說：「實際上，升息效果並不明顯，目前主要抑制約百分之二、三十私營部門投資和居民消費。投資主要由國有企業承擔，佔比高達 80%。當前國家項目實施多與軍工企業相關，這是戰時經濟下必須完成的任務，因此投資無法停止。」

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今年 11 月 21 日，美國財政部宣佈把包括俄羅斯天然氣工業銀行在內的 1 百家個人和實體納入制裁名單，俄氣銀行將無法處理任何觸及美國金融體系的能源相關交易。

此輪美國制裁推動盧布兌美元迅速貶破 1 美元兌換 100 盧布，之後持續貶值。

中國社科院俄羅斯東歐中亞研究所研究員張弘表示，美國財政部此舉切斷了俄國未來能源結算的主要管道，導致結算成本大幅上升。這是拜登政府在川普當選後給美俄關係設障、挖坑而採取的極端做法，給俄國經濟和金融穩定帶來重大困難。

美國在 11 月 21 日祭出新一輪制裁，但盧布暴跌卻出現在 27 日，對此徐坡嶺指出，這件事很有意思，期間盧布匯率波動不大，呈逐漸貶值趨勢。俄國央行在此期間介入，動用 134 億美元參與莫斯科外匯市場交易，緩解市場恐慌和擔憂引發的買盤壓力。到了 27 日，投機力量湧入，賭俄國央行會繼續出手平抑匯率，從而引發了一次衝擊，匯率迅速暴跌至 114.5。

盧布貶值創下新低後，俄國央行 11 月 28 日立即宣佈停止在俄國國內市場購買外幣，直到 2025 年。

美國發佈制裁後，土耳其、匈牙利和斯洛伐克最為著急，匈牙利三分之二的天然氣、土耳其一半的天然氣都來自俄國，這三國立即要求美國豁免制裁，以允許其持續透過俄氣銀行開展業務，而匈牙利、土耳其先後在上周四 (19 日) 與上周五宣布獲得豁免。

斯洛伐克總理上周日 (22 日) 更急奔莫斯科與俄國總統普丁面談，此事令許多西方國家震驚，會後普丁也確認俄國準備繼續向斯洛伐克供氣。

徐坡嶺表示，美國豁免對盧布價格構成支撐。隨著「土耳其溪」管道及其他途徑向斯洛伐克、南歐等出口擴大，將進一步支撐盧布，進而削弱美國財政部 11 月 21 日制裁的效果。

此外，普丁在年度記者會上更預估今年俄國經濟成長率將達到 4%，近兩年累計成長更達約 8%，讓俄國有望超越日本成為全球第四大經濟體。

徐坡嶺指出，國際貨幣基金 (IMF) 和世界銀行前年 4 月預測，俄國 2022 年經濟應該衰退超過 10%，但實際是衰退 1.2%，很重要的原因就是俄國應對制裁的措施有效。

從數據上看，俄國經濟去年開啟超越預期的高速成長，但在去年 6 月盧布從 1 美元兌換 80 盧布左右再次開啟震蕩下跌。

張弘指出，自去年以來，油價顯著回落，迅速恢復至正常水準，甚至週期更短，但俄國石油出口量下滑 30%，給俄國經濟帶來巨大壓力。此外，第 10 至 12 輪對俄經濟制裁，尤其是西方長臂管轄的實施，造成南方國家和東方國家與俄貿易受阻，結算難度加大，導致去年俄羅斯盧布大幅貶值。

近期盧布貶值凸顯俄國經濟面臨的局面比以往更為複雜，低失業率、高通膨、高利率加上盧布貶值，多重因素互相作用。

俄國聯邦統計局周三 (25 日) 公布， 在周一 (23 日) 為止一周，消費者物價上漲 0.33%，推動年初至今的通膨率升至 9.5%，超越 2022 年的 7.4% 年增率。

張弘表示，俄國將大量財政預算投入到軍工和民生，促進國內經濟成長。特別軍事行動後，志願入伍即獲 300 萬盧布獎金，每月另有約 3 萬盧布工資。同時，俄國福利基金、社會基金及國防投入等大量資金轉化為現金流，導致通膨率約 8.5% 至 9.2%。實際上，房價、房租、食品價格漲幅更大，甚至部分達 30% 左右，平均漲幅 9.2%。

為抑制通膨，俄國央行連續 8 次升息，現在 21% 的利率為 2003 年來最高。雖然本月按兵不動，但西方制裁的持續、盧布疲軟讓俄國通膨壓力越來越大。

連續升息也難以給俄國經濟降溫，去年固定資本投資額年增 9.8%，創 12 年新高，今年投資增速也再次高達 8%。

雖然川普放話要讓俄烏停火，但經濟上，普丁要面對的才是真正的持久戰。