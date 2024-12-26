證交所推有價證券借貸銀行保證導入區塊鏈 14銀行參與

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-26 20:19

‌



為順應數位與永續之國際趨勢，證券交易所今 (26) 日與財金公司簽署「金融區塊鏈有價證券借貸銀行保證服務合作契約書」，這是證交所首次與財金公司合作，於金融區塊鏈平台推出有價證券借貸銀行保證數位化服務，系統平台將於 12 月 30 日上線，截至目前，共有 14 家銀行承諾加入此平台，預期還有更多銀行加入，18 家券商已在使用銀行保證服務。

證期局副局長黃厚銘致詞時表示，後疫情時代，金融機構運用新科技已是不可或缺的核心能力，而資安防制亦為各方努力的課題，區塊鏈除降低成本與增進作業效率，其加密技術有助增進資安韌性，完善數位化與無紙化的目標。

‌



證交所董事長林修銘致詞時表示，證交所的願景不僅是為企業創造經濟價值，更希望透過完備人工智慧、區塊鏈、雲端科技、大數據等四大金融科技應用範疇，向世界展現台灣資本市場的軟實力。

「金融區塊鏈有價證券借貸銀行保證服務」是證交所利用新思維推行的一項創舉，在數位化服務流程中，證券商、銀行、財金公司與證券交易所的角色分工缺一不可，只有經過通力合作才可打破時間與地域的限制，完成四方共榮的目標與普惠金融的使命。

財金公司董事長林國良提及「金融區塊鏈有價證券借貸銀行保證服務」為銀行、證券商與證交所間的借券銀行保證業務，建立起一座安全、數位化、高效率的橋樑，促進金融體系之間的資訊交換與互聯互通，兼顧銀行與證券產業的多元化的發展。

這次是證交所首次推出結合區塊鏈的數位化服務，共匯集 18 家證券商與 14 家銀行參與，證交所希望號召證券市場的要角一同響應數位與永續的綠色金融，未來系統上線後，預計可達成效益有三。