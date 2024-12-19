巨生醫顯影劑新藥完成首位收案 明年底前可望完成IIT臨床收案

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-19 18:31

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巨生醫 (6827-TW) 今 (19) 日公告，旗下自主研發的新藥 MPB-003，用於頭頸部鱗狀細胞癌患者淋巴結分期的 MRI 顯影劑，在台大醫院完成國內首例病人收案，預估明年底前可望完成 IIT 臨床收案。

巨生醫表示，MPB-003 顯影劑新藥是根據奈米微粒技術平台所開發，此項新的應用主係 MPB-003 能有差異化的背免疫細胞吞噬，產生高對比度的 MRI 影像，讓醫師判斷淋巴結是否被腫瘤細胞轉移。

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巨生醫說明，此次 IIT 試驗預計將取得頭頸癌患者進行淋巴結分期的有效性和安全性，由於 MPB-003 同屬於奈米微粒技術平台，可共用相關臨床一期數據，因此將以 IIT 數據申請臨床二期試驗。

根據 The Global Cancer Observatory 2022 年的統計數字，目前乳癌、肺癌、攝護腺癌、大腸癌、胃癌及頭頸癌等癌症需要判斷淋巴結是否轉移來制定醫療策略，前述癌症每年新增人數超過 900 萬人，5 年存活人數超過 2300 萬人，全球每年需要使用此藥物的總人數超過 3200 萬人，巨生醫指出，評估淋巴結是否被惡性腫瘤轉移仍是未被滿足的醫療需求。