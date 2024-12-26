電動車銷量超越燃油車！FT：明年中國有望率先迎來歷史性一刻

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-26 16:51

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隨著全球汽車行業朝電動化轉型加速，中國正站在歷史轉折點。最新預測顯示，明年中國有望率先實現電動車銷量超過傳統燃油車，領先西方國家數年。

英國《金融時報》（FT）周四（26 日）援引的機構預測顯示，中國包括純電池和插電式混合動力車在內的電動車銷量將超過國際預期水準，預估明年將增長約 20%，超過 1,200 萬輛，遠高於 2022 年的 590 萬輛。

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明年燃油車的銷量可能會下降超過 10%，下探至不到 1,100 萬輛，與 2022 年的 1,480 萬輛相比，銳減近 30%。

與此同時，歐洲和美國的電動車銷售增長放緩，顯示出西方國家傳統汽車行業轉型緩慢、政府補貼存在不確定性，以及針對中國進口產品的保護主義抬頭。

Wood Mackenzie 亞太再生能源研究部門總監 Robert Liew 表示：「中國的電動車里程碑，顯示出中國的技術開發成功，中國在確保全球供應鏈關鍵資源方面取得成功，也預示著中國製造業成本降低和售價下降。」

Liew 表示：「中國想要電氣化一切，沒有哪個國家能與中國相提並論。」

瑞銀、滙豐、Morningstar 和 Wood Mackenzie 認為，中國電動車行業快速崛起，將給海外車廠帶來挑戰。