博盛上櫃蜜月強漲14% 專注AI伺服器、電動車和新能源等高毛利市場

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-26 10:15

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博盛半導體 (7712-TW) 今 (26) 日以 186 元正式上櫃掛牌，受惠產品組合優化，今年前三季 EPS 6.83 元，獲利已超越去年全年，股價也大展蜜月行情，盤中大漲 14.25%，達 212.5 元。

博盛半導體為 MOSFET 業者，布局 AI 伺服器、電動車、再生能源與 5G 相關應用，受惠客戶需求回升，今年前三季營收 10.64 億元，年增 5.32%，毛利率 35.77%，年增 7.75 個百分點，稅後淨利 2.01 億元，年增 64.38%，每股稅後純益 6.83 元。

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博盛近期推出 Dr. MOS 產品，透過將驅動 IC 與高低側 MOSFET 整合至單一 QFN 封裝，大幅縮短控制信號傳輸距離，同時優化熱能管理。博盛董事長孟祥集表示，Dr. MOS 專為高性能 AI 伺服器和 GPU 供電設計，因其低功耗與高頻率特性，特別適用於需要快速反應時間與高效能的應用，將成為未來重要營運動能。

此外，博盛也計劃推出 SPS(Smart Power Stage) 產品，SPS 在 Dr. MOS 基礎上增加了「溫度監測」和「電流監測」功能，適合用於高功率 AI 伺服器、電信設備和 5G 高頻資料傳輸等應用。憑藉這些高階產品，可望進一步拓展高利潤市場，持續提升營收與毛利率。

隨著生成式 AI 與大型語言模型的興起，全球伺服器市場需求快速增加。根據 TrendForce 數據，2024 年全球伺服器出貨量預計達 13,654 千台，年增率約 2%。儘管整體經濟增長放緩影響伺服器採購，但 AI 伺服器需求的激增為市場注入新活力。

博盛早已布局 AI 伺服器應用，功率半導體技術已通過多家美系雲端服務供應商的驗證，成為主要供應商之一。其最新功率半導體產品可支持 48V 電壓輸入的 DC-DC 電壓轉換，專為伺服器的高效能需求而設計，並成功進入一家美系 CSP 巨頭的供應鏈。