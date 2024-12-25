〈陸股盤後〉 中國央行展開3,000億元MLF操作 利率不變 三大指數走低

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-12-25 16:30

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中國 A 股市場三大指數周三（25 日）收盤同步走低，中國人民銀行（央行）展開人民幣（下同）3,000 億元中期借貸便利（MLF）操作，利率不變，通過 MLF 淨回籠 1.15 兆元。

滬指周三收盤跌 0.01% 報 3,393.35 點，深證成指跌 0.64% 報 10,603.1 點，創業板指跌 0.55% 報 2,201.3 點，滬深北三市成交額合計 1.2948 兆元。

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紡織服裝、建築、家居、農業、家電、旅遊、汽車、釀酒類股走低，保險、銀行、煤炭族群逆勢上揚。

據《華爾街見聞》報導，人民銀行貨幣政策司周三在公告中表示，為保持銀行體系流動性充裕，人民銀行周三展開 3,000 億元 MLF 操作，期限 1 年，最高投標利率 2.30%，最低投標利率 1.90%，中標利率 2.00%。該利率與上月持平。操作後 MLF 餘額為 5.089 兆元。

這是央行連續五個月縮量續作 MLF。數據顯示，12 月 16 日有 1.45 兆元 MLF 到期，央行通過 MLF 淨回籠 1.15 兆元。

浙商固收在本周的資金面展望中提到，目前央行對資金面偏向於「呵護但無意過度寬鬆」，關注統計期內 MLF 續作前後央行是否啟動降準操作。

另據《財聯社》報導，光大銀行金融部研究員周茂華說：「目前降準降息信號不明確，從年底資金面擾動因素和支持銀行備戰『開門紅』看，年底前後降準具有一定優先性。」

「當前進入政策效果觀察期，重點是將前期『有力度』的政策性降息及 10 月 LPR 報價大幅下調效應向實體經濟傳導，而非連續降息。」 東方金誠首席宏觀分析師王青表示。

「近期政策利率和 LPR 報價保持不動，根本原因在於一攬子增量政策出爐後，10 月以來經濟景氣度上升，10 月和 11 月官方製造業 PMI 指數連續處於擴張區間，供需兩端宏觀經濟指標整體上行，房市也在顯著回暖。」王青說。

王青也認為，年底前降準的可能性比較高，降息可能要等到 2025 年。