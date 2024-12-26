〈陸股盤後〉滬指盤中震盪走高 一度收復3,400點

鉅亨網新聞中心 2024-12-26 16:30

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中國 A 股市場三大指數周四（26 日）收盤同步走高，滬指盤中震盪上揚，一度收復 3,400 點，場內超過 3,600 股飄紅。

滬指周四收盤漲 0.14% 報 3,398.08 點，深證成指漲 0.67% 報 10,673.97 點，創業板指漲 0.39% 報 2,209.85 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.2865 兆元。

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電力、銀行、煤炭、保險類股走低，半導體、汽車、零售族群拉升。

華福證券指出，在政策和流動性呵護下，今年跨年行情有望開啟，一方面看好科技方面豆包與微信小店「送禮物」行情延續，一方面看好歲末年初保險「開門紅」紅利行情，以首發經濟為代表的新興消費領域也仍值得關注。

產業趨勢方面，華福證券建議關注低空經濟與自主可控。中長期看，建議關注併購重組、化債、需求持續增長、確定性成長四大方向。

上海證券投資顧問胡濤說，大小票切換受擾動因素影響，集中度不宜過高，小而美或被錯殺。成交額下降受北向停止交易及市場情緒影響，北向日均交易額千億左右。