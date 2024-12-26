缺透明度與公眾參與！美大銀行與商業團體控告Fed年度壓力測試違法

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-26 09:00

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包括美國的銀行政策研究所、美國銀行業協會在內的大型銀行和商業團體周二 (24 日) 狀告聯準會(Fed)，指控 Fed 對銀行業進行的年度壓力測試違反法律，而在挨告的前一天，Fed 表示考慮對年度銀行壓力測試進行重大修改。這被認為是華爾街銀行的一大勝利。

這起訴訟是在美國俄亥俄州哥倫布市地方法院提起的，原告包括美國銀行政策研究所、美國商會和美國銀行協會，他們要求法院宣佈 2024 年壓力測試中使用的模型和場景不合法，以及 2025 年和 2026 年的版本也是如此。這些團體還希望 Fed 在實施這些模型之前允許公眾對其發表評論。

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這些團體在訴狀中說：「Fed 董事會缺乏透明度，導致銀行資本要求出現重大且不可預測的波動，這反過來又削弱銀行有效配置資本的能力，包括向小企業和其他企業放款能力，而這些企業是美國經濟成長和創造就業的關鍵引擎。」

他們還呼籲 Fed 公開其用來衡量銀行業績的模型，以及他們為測試弱點而制定的年度情景細節，並接受公眾反饋。這些團體表示並不反對接受壓力測試，而是要求根據聯邦法律，把公眾參與納入壓力測試標準的制定過程。

這些團體在訴狀中寫道：「監管機構去年圍繞巴塞爾提案的程序顯示了公眾通知和評論的價值。由於董事會秘密採用和修改壓力資本緩衝標準，公眾和董事會都被剝奪了通知和評論的好處。」

自 2008 年金融危機以來，Fed 每年舉行壓力測試來衡量銀行健康情況，旨在評估銀行在假設的經濟衰退情景中的表現，要求銀行為不良貸款保持足夠的緩衝，並規定股票回購和股息的規模。

最近一次年度測試中，Fed 考察的條件是銀行如何應對商用不動產價格下降 40%，以及住宅價格下降 36% 的狀況。

長期以來，華爾街高管和代表他們的行業團體一直對各種資本要求的各個方面提出批評，但在包括 Fed 在內三家監管機構去年提出《巴塞爾協定 III》的資本要求上調後，這些批評達到白熱化程度。

Fed 周一 (23 日) 則發出聲明表示，正考慮對年度銀行壓力測試進行重大修改，包括允許銀行對 Fed 使用模型發表評論。

Fed 還指出，可能還會允許銀行就其用於年度銀行健康檢查的假設情況提供意見，並可能對兩年結果進行平均，以減少銀行必須撥出多少資本吸收潛在損失的年度波動。

Fed 在聲明中說道：「這些擬議中的調整不會對整體資本要求產生實質性影響。這意味著銀行在滿足資本要求上不會面臨額外壓力。聯準會分析了當前的壓力測試，並決定對其進行調整以提高彈性。監管機構打算在 2025 年初就壓力測試的潛在調整啟動公眾意見徵詢程式。」

一直對壓力測試持批評態度的銀行政策研究所 (BPI) 表示，Fed 周一聲明是「邁向透明度和問責制的第一步」。