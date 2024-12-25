高殖利率選股成效不佳 「道瓊狗股」又走一年衰運

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-12-25 14:50

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據《Barron’s》報導，「道瓊狗股 (Dogs of the Dow)」投資理論近年來表現不佳，但許多投資者對 2025 年仍抱持希望。

道瓊狗股策略是一種反向操作策略，指的是在每年年初購買道瓊指數中，股息殖利率最高的 10 支股票，持有它們，然後在下一年年初重新調整投資組合。高股息殖利率可能表明公司策略、增長、管理或其他方面存在問題。買入狗股就是押注情況會好轉。

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2024 年的狗股 (即 2023 年殖利率最高的股票清單，包括 Walgreens Boots Alliance、陶氏公司和 3M) 表現更差，今年平均虧損 1%(不包括股息)。 默沙東、麥當勞和 Procter & Gamble 取代了 Walgreens、陶氏和 3M，成為新一批狗股。Walgreens 和陶氏公司退出道瓊工業平均指數，而 3M 則因為表現良好，不再位列殖利率最高的 10 支股票之列。

道瓊狗股策略在 2024 年根本不起作用，更進一步說， 這種策略已經很久沒有奏效了。

2024 年的狗股平均虧損 1%，遠遠落後於道瓊指數的其他 30 支成分股。其他 20 支股票的平均變化 (包括新增和刪除股票的一些微調) 約為 25% 的漲幅。

截至 2024 年年底，新一批狗股 (稱之為「幼犬」) 今年平均上漲約 5%，而道瓊指數上漲 14%，標普 500 指數飆升 24%。

儘管如此，針對狗股還是有一點樂觀的理由。 2025 年的狗股預計明年每股收益的平均本益比約為 16 倍，而標普 500 指數的本益比約為 22 倍。 這與 2022 年初的差距相似，當時狗股的表現優於標普 500 指數。

狗股近期表現不佳的原因不難理解，這份名單中充斥著能源、消費必需品和醫療保健類股，而投資者近來一直關注人工智慧和七大科技巨頭。

對整個狗股清單不感興趣的投資者可以利用華爾街評級來縮小選擇範圍，找到分析師最看好的股票。 2025 年狗股的平均買入評級比率約為 58%，而道瓊指數成分股的平均買入評級比率約為 68%。