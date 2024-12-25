中國央行展開3,000億元MLF操作 利率不變
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-25 11:03
中國人民銀行（央行）周三（25 日）展開人民幣（下同）3,000 億元中期借貸便利（MLF）操作，利率不變，通過 MLF 淨回籠 1.15 兆元。
據《華爾街見聞》報導，人民銀行貨幣政策司在公告中表示，為保持銀行體系流動性充裕，人民銀行周三展開 3,000 億元 MLF 操作，期限 1 年，最高投標利率 2.30%，最低投標利率 1.90%，中標利率 2.00%。該利率與上月持平。操作後 MLF 餘額為 5.089 兆元。
這是央行連續五個月縮量續作 MLF。數據顯示，12 月 16 日有 1.45 兆元 MLF 到期，央行通過 MLF 淨回籠 1.15 兆元。
浙商固收在本周的資金面展望中提到，目前央行對資金面偏向於「呵護但無意過度寬鬆」，關注統計期內 MLF 續作前後央行是否啟動降準操作。
另據《財聯社》報導，光大銀行金融部研究員周茂華說：「目前降準降息信號不明確，從年底資金面擾動因素和支持銀行備戰『開門紅』看，年底前後降準具有一定優先性。」
「當前進入政策效果觀察期，重點是將前期『有力度』的政策性降息及 10 月 LPR 報價大幅下調效應向實體經濟傳導，而非連續降息。」 東方金誠首席宏觀分析師王青表示。
「近期政策利率和 LPR 報價保持不動，根本原因在於一攬子增量政策出爐後，10 月以來經濟景氣度上升，10 月和 11 月官方製造業 PMI 指數連續處於擴張區間，供需兩端宏觀經濟指標整體上行，房市也在顯著回暖。」王青說。
王青也認為，年底前降準的可能性比較高，降息可能要等到 2025 年。
「展望 2025 年，在適度寬鬆的貨幣政策基調下，央行將繼續實施有力度的降息，政策利率有望下調 0.5 個百分點，顯著高於今年 0.3 個百分點的降幅，屆時會引導 LPR 報價跟進下調，推動企業和居民融資成本全面下行。不排除 2025 年通過較大幅度引導 5 年期以上 LPR 報價下行等方式，繼續對居民房貸實施較大力度定向降息的可能。這是促進房地產市場止跌回穩的關鍵一招。」王青說。
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