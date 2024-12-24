王國材：中華郵政今年轉盈賺20億 明年i郵箱升級為蝦皮「無人店」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-24 19:29

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中華郵政公司董事長王國材今 (24) 日於年終記者會表示，中華郵政今年將轉虧為盈，約獲利逾 20 億元。他並提出郵務幾大改進方向，包括：i 郵箱轉型為類蝦皮「無人店」型態，將投遞、取件空間分開，首個示範點將於 2025 年 2 月啟用。

王國材指出，中華郵政公司去年首度出現 16.5 億元的虧損，且包裹、快捷等流通量也在持續下降，必須從資金運用、郵儲等方面改善，他在 8 月上任後，提出 5 大改進方向，目前都在持續進行中，初估今年會有獲利，約逾 20 億元。

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此外，中華郵政的數位化程度不足，王國材強調，在郵務寄取尚不如民間物流公司，在金管會監督下，儲匯與壽險有跟上大環境，但相較民間還是有很多不足，他請資訊處與相關單位盤點郵政單位的 App 與網路問題，彙整出「郵政數位發展藍圖」。

王國材表示，過去 i 郵箱因使用率低而備受質疑，規劃將在 2408 個 i 郵箱建置第五代系統，朝向「無人店」的方向發展，加上過去 1295 個支局，將有約 3700 個服務據點，未來將把投遞、取件分開，讓使用者保有隱私，也方便使用。

中華郵政公司郵務處表示，i 郵箱寄取店第一個示範點即將於明年 2 月 14 日於台北青田郵局啟用，第二波則預計於明年 3 月 20 日，桃園國際路郵局、台中向上郵局、台南善化郵局及嘉義玉山郵局等 4 處同時開辦，其他 i 郵箱寄取點，將陸續增加包裹寄件櫃及掛號郵件寄件功能。