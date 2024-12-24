大東電送件申請股票上市 新產線量產再添營運柴火

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-24 18:44

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大東電 (1623-TW) 今年 5 月登興櫃後，於今 (24) 日申請送件股票上市，預計明年掛牌上市。大東電指出，受惠台灣能源轉型商機，持續挹注營運動能，且後續隨著新產線進入量產，營運有望再添柴火。

董事長林志明先前表示，大東電 2022 年向芬蘭 Maillefer 購入的 CDCC2 機器已經抵達廠區，並進行裝機，最新一代設備機頭設計更為先進，生產效率與低能耗、低碳排皆較過去提升，成為更先進的製程產線，效率較上一世代高出 1.5 倍，未來可大幅提高 345kV 電纜生產量，以因應目前特高壓電纜供不應求的情況。

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大東電的主力產品包括高壓電纜、中高壓電纜、低壓電纜及橡膠電纜，占營收比重高達 85.7%，旗下產品也獲得中央標準局和 UL、CSA、PSE、SAA、歐洲 9 國等國際認證，範圍涵蓋各個主要國家。

大東電施作實績串連全台，在 2001 年和 2015 年分別取得台電 161kV、345kV 資格，距今已完成超過 48 條電纜線路及 78 座變電所，總計超過 1.5 公里。