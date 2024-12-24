〈撼訊展望〉明年營運估個位數成長 IPC Q4回春拚營收占比30%

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-24 18:42

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顯卡廠撼訊 (6150-TW) 今 (24) 日召開法說會，總經理陳劍威表示，IPC 產業第四季已見復甦跡象，今年估占營收 20-25%，明年可望衝上 30%，且因毛利率維持雙位數水準，有助提升獲利動能，明年整體營運可能維持個位數成長。

陳劍威指出，第四季雖面臨顯卡新舊機種交替空窗期，但因應川普明年 1 月 20 日就任美國總統，客戶已在 12 月展開提前拉貨，加上 IPC 客製化博弈機台、智慧醫療設備出貨續旺，第四季營收有機會挑戰首季 13.18 億元高峰。

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展望明年，陳劍威表示，撼訊將從 AMD 新一代 Navi 4 顯示卡和 Intel Battle Mage 系列 B580 顯卡獲得成長動能，其中 Intel B580 銷售已優於前代 Alchemist 系列。在 AI 運算市場，撼訊開發出可容納 20 片顯卡的伺服器解決方案，運算效能為一般 8 片顯卡伺服器的 2.4 倍，展現在 AI 邊緣運算市場的技術實力。