鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過21.88億美元，Akropolis(AKRO)24小時漲幅達12.3%

鉅亨網新聞中心 2024-12-22 10:15

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24小時漲幅：Akropolis(AKRO)24小時漲幅12.3%；Auction(AUCTION)24小時漲幅8.92%；Dogwifhat(WIF)24小時漲幅12.1%。

24小時跌幅：HIVE(HIVE)24小時跌幅40.6%；IDEX(IDEX)24小時跌幅31.6%；Wing Token(WING)24小時跌幅7.24%。

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近一週漲幅：WRX(WRX)近一週漲幅75%；Akropolis(AKRO)近一週漲幅62.3%；Bluzelle(BLZ)近一週漲幅57.3%。