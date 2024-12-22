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鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過21.88億美元，Akropolis(AKRO)24小時漲幅達12.3%

鉅亨網新聞中心 2024-12-22 10:15


指標幣種：比特幣(BTC)現報價格97,132美元，24小時漲跌幅-0.17%；以太幣(ETH)現報價格3,361.4美元，24小時漲跌幅-2.97%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達21.88億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達15.84億美元；狗狗幣(DOGE)24小時成交量達11.68億美元。

24小時漲幅：Akropolis(AKRO)24小時漲幅12.3%；Auction(AUCTION)24小時漲幅8.92%；Dogwifhat(WIF)24小時漲幅12.1%。

24小時跌幅：HIVE(HIVE)24小時跌幅40.6%；IDEX(IDEX)24小時跌幅31.6%；Wing Token(WING)24小時跌幅7.24%。


近一週漲幅：WRX(WRX)近一週漲幅75%；Akropolis(AKRO)近一週漲幅62.3%；Bluzelle(BLZ)近一週漲幅57.3%。

近一週跌幅：Stratis(STRAX)近一週跌幅36.6%；DEXE(DEXE)近一週跌幅11.8%；IDEX(IDEX)近一週跌幅7.42%。

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