盤中速報 - Bonk大跌11.02%，報0美元
鉅亨網新聞中心 2024-12-22 08:05
Bonk(BONK)在過去 24 小時內跌幅超過11.02%，最新價格0美元，總成交量達1.07億美元，總市值22.64億美元，目前市值排名第 34 名。
近 1 日最高價：0美元，近 1 日最低價：0美元，流通供給量：75,544,775,336,887。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-8.72%
- 近 1 月：-37.97%
- 近 3 月：+81.18%
- 近 6 月：+63.56%
- 今年以來：+122.30%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - AAVE大跌9.45%，報296.7美元
- 盤中速報 - Worldcoin大跌8.46%，報2.17美元
- 盤中速報 - Aptos大跌13.02%，報9.42美元
- 盤中速報 - SAND大跌8.75%，報0.5589美元
下一篇