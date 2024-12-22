盤中速報 - NEAR大跌8.16%，報4.953美元
鉅亨網新聞中心 2024-12-22 12:35
NEAR(NEAR)在過去 24 小時內跌幅超過8.16%，最新價格4.953美元，總成交量達0.86億美元，總市值60.54億美元，目前市值排名第 18 名。
近 1 日最高價：5.661美元，近 1 日最低價：4.928美元，流通供給量：1,217,906,155。
NEAR剛開始在2017年是個AI機器項目，是由微軟前軟體開發員Alexander Skidanov與Google前工程經理Ilya Polosukhin於舊金山所創立的。NEAR的通證經濟模型是圍繞NEAR通證設計的，後者是該平臺上的一種價值單元，通證持有者可憑藉NEAR通證使用NEAR平臺的應用，參與網路治理以及通過質押賺取通證獎勵。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-27.23%
- 近 1 月：-18.66%
- 近 3 月：+10.32%
- 近 6 月：-3.72%
- 今年以來：+31.55%
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