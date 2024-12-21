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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：IonQ IncIONQ-US的目標價調升至45元，幅度約21.62%

鉅亨網新聞中心 2024-12-21 00:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對IonQ Inc(IONQ-US)提出目標價估值：中位數由37元上修至45元，調升幅度21.62%。其中最高估值54元，最低估值16元。

綜合評級 - 共有9位分析師給予IonQ Inc評價：積極樂觀5位、保持中立3位、保守悲觀1位。

IonQ Inc今(21日)收盤價為44.16元。近5日股價上漲21.62%，標普指數下跌3.04%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股IONQ市場預估目標價

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IonQ Inc47.3125.29%

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