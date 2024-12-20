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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：LENNAR CORP B(LEN.B-US)EPS預估下修至15.15元，預估目標價為181.50元

鉅亨網新聞中心 2024-12-20 20:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對LENNAR CORP B(LEN.B-US)做出2025年EPS預估：中位數由15.57元下修至15.15元，其中最高估值16.4元，最低估值11.35元，預估目標價為181.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年
最高值16.4(16.4)18.99
最低值11.35(14.5)13.55
平均值14.81(15.58)16.66
中位數15.15(15.57)17.33

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值394.81億424.45億454.20億
最低值361.19億374.00億454.20億
平均值378.78億402.02億454.20億
中位數378.53億403.92億454.20億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS7.8814.2815.7413.7314.46
營業收入224.64億271.42億337.09億342.87億354.41億

詳細資訊請看美股內頁：
LENNAR CORP B(LEN.B-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLEN.B

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