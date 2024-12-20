鉅亨速報 - Factset 最新調查：LENNAR CORP B(LEN.B-US)EPS預估下修至15.15元，預估目標價為181.50元
鉅亨網新聞中心 2024-12-20 20:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對LENNAR CORP B(LEN.B-US)做出2025年EPS預估：中位數由15.57元下修至15.15元，其中最高估值16.4元，最低估值11.35元，預估目標價為181.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|16.4(16.4)
|18.99
|最低值
|11.35(14.5)
|13.55
|平均值
|14.81(15.58)
|16.66
|中位數
|15.15(15.57)
|17.33
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|394.81億
|424.45億
|454.20億
|最低值
|361.19億
|374.00億
|454.20億
|平均值
|378.78億
|402.02億
|454.20億
|中位數
|378.53億
|403.92億
|454.20億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|7.88
|14.28
|15.74
|13.73
|14.46
|營業收入
|224.64億
|271.42億
|337.09億
|342.87億
|354.41億
詳細資訊請看美股內頁：
LENNAR CORP B(LEN.B-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：野村集團(NMR-US)EPS預估下修至0.64元，預估目標價為6.72元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：耐吉(NKE-US)EPS預估下修至2.36元，預估目標價為87.03元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：萊納房屋(LEN-US)EPS預估下修至15.36元，預估目標價為190.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)EPS預估上修至0.81元，預估目標價為50.00元
下一篇