鉅亨速報 - Factset 最新調查：車美仕(KMX-US)EPS預估上修至3.15元，預估目標價為87.00元
鉅亨網新聞中心 2024-12-20 20:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對車美仕(KMX-US)做出2025年EPS預估：中位數由3元上修至3.15元，其中最高估值3.33元，最低估值2.8元，預估目標價為87.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.33(3.25)
|4.56
|5.52
|最低值
|2.8(2.67)
|3.35
|3.84
|平均值
|3.12(2.97)
|3.83
|4.53
|中位數
|3.15(3)
|3.75
|4.5
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|267.50億
|291.07億
|303.16億
|最低值
|255.41億
|253.08億
|271.90億
|平均值
|261.37億
|270.31億
|285.06億
|中位數
|261.42億
|268.84億
|282.38億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|5.33
|4.52
|6.97
|3.03
|3.02
|營業收入
|203.20億
|189.50億
|319.00億
|296.85億
|265.36億
詳細資訊請看美股內頁：
車美仕(KMX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：車美仕KMX-US的目標價調升至79.5元，幅度約3.25%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：車美仕(KMX-US)EPS預估上修至3元，預估目標價為79.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Affirm控股AFRM-US的目標價調升至74元，幅度約12.98%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Celestica, Inc.CLS-US的目標價調升至91元，幅度約18.18%
上一篇
下一篇