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鉅亨速報 - Factset 最新調查：車美仕(KMX-US)EPS預估上修至3.15元，預估目標價為87.00元

鉅亨網新聞中心 2024-12-20 20:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對車美仕(KMX-US)做出2025年EPS預估：中位數由3元上修至3.15元，其中最高估值3.33元，最低估值2.8元，預估目標價為87.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.33(3.25)4.565.52
最低值2.8(2.67)3.353.84
平均值3.12(2.97)3.834.53
中位數3.15(3)3.754.5

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值267.50億291.07億303.16億
最低值255.41億253.08億271.90億
平均值261.37億270.31億285.06億
中位數261.42億268.84億282.38億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS5.334.526.973.033.02
營業收入203.20億189.50億319.00億296.85億265.36億

詳細資訊請看美股內頁：
車美仕(KMX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSKMX

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