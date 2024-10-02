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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：車美仕(KMX-US)EPS預估上修至3元，預估目標價為79.50元

鉅亨網新聞中心 2024-10-02 10:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對車美仕(KMX-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.95元上修至3元，其中最高估值3.15元，最低估值2.7元，預估目標價為79.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.15(3.1)4.485.52
最低值2.7(2.7)3.354.02
平均值2.95(2.94)3.724.46
中位數3(2.95)3.714.33

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值263.69億289.01億304.12億
最低值254.98億253.08億264.25億
平均值259.24億268.28億283.72億
中位數258.74億268.48億285.84億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS5.334.526.973.033.02
營業收入203.20億189.50億319.00億296.85億265.36億

詳細資訊請看美股內頁：
車美仕(KMX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSKMX

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