鉅亨速報 - Factset 最新調查：車美仕(KMX-US)EPS預估上修至3元，預估目標價為79.50元
鉅亨網新聞中心 2024-10-02 10:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對車美仕(KMX-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.95元上修至3元，其中最高估值3.15元，最低估值2.7元，預估目標價為79.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.15(3.1)
|4.48
|5.52
|最低值
|2.7(2.7)
|3.35
|4.02
|平均值
|2.95(2.94)
|3.72
|4.46
|中位數
|3(2.95)
|3.71
|4.33
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|263.69億
|289.01億
|304.12億
|最低值
|254.98億
|253.08億
|264.25億
|平均值
|259.24億
|268.28億
|283.72億
|中位數
|258.74億
|268.48億
|285.84億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|5.33
|4.52
|6.97
|3.03
|3.02
|營業收入
|203.20億
|189.50億
|319.00億
|296.85億
|265.36億
詳細資訊請看美股內頁：
車美仕(KMX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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