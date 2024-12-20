鉅亨速報 - Factset 最新調查：LPL Financial Holdings IncLPLA-US的目標價調升至338元，幅度約4%
鉅亨網新聞中心 2024-12-20 20:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對LPL Financial Holdings Inc(LPLA-US)提出目標價估值：中位數由325元上修至338元，調升幅度4%。其中最高估值413元，最低估值280元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予LPL Financial Holdings Inc評價：積極樂觀14位、保持中立4位、保守悲觀1位。
LPL Financial Holdings Inc今(20日)收盤價為327.69元。近5日股價下跌4%，標普指數下跌3.04%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：LPL Financial Holdings IncLPLA-US的目標價調升至309元，幅度約10.36%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：LPL Financial Holdings Inc(LPLA-US)EPS預估上修至16.13元，預估目標價為309.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：LPL Financial Holdings IncLPLA-US的目標價調升至320元，幅度約3.23%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：車美仕(KMX-US)EPS預估上修至3.15元，預估目標價為87.00元
上一篇
下一篇