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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：LPL Financial Holdings IncLPLA-US的目標價調升至338元，幅度約4%

鉅亨網新聞中心 2024-12-20 20:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對LPL Financial Holdings Inc(LPLA-US)提出目標價估值：中位數由325元上修至338元，調升幅度4%。其中最高估值413元，最低估值280元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予LPL Financial Holdings Inc評價：積極樂觀14位、保持中立4位、保守悲觀1位。

LPL Financial Holdings Inc今(20日)收盤價為327.69元。近5日股價下跌4%，標普指數下跌3.04%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股LPLA市場預估目標價

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LPL Financial Holdings Inc327.691.75%

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