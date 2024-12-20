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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：藍威斯頓控股LW-US的目標價調降至79.5元，幅度約5.36%

鉅亨網新聞中心 2024-12-20 20:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對藍威斯頓控股(LW-US)提出目標價估值：中位數由84元下修至79.5元，調降幅度5.36%。其中最高估值90元，最低估值60元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予藍威斯頓控股評價：積極樂觀7位、保持中立9位、保守悲觀0位。

藍威斯頓控股今(20日)收盤價為62.5元。近5日股價上漲5.36%，標普指數下跌3.04%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股LW市場預估目標價

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