鉅亨速報 - Factset 最新調查：達登餐廳DRI-US的目標價調升至195元，幅度約4.84%
鉅亨網新聞中心 2024-12-20 20:15
根據FactSet最新調查，共27位分析師，對達登餐廳(DRI-US)提出目標價估值：中位數由186元上修至195元，調升幅度4.84%。其中最高估值209元，最低估值150元。
綜合評級 - 共有32位分析師給予達登餐廳評價：積極樂觀18位、保持中立12位、保守悲觀2位。
達登餐廳今(20日)收盤價為183.44元。近5日股價下跌4.84%，標普指數下跌3.04%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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