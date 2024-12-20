蛇年套幣每套1900元 總量較龍年少1萬套 今起開放網路預購

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-20 11:24

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中央銀行今 (20) 日宣布委請台灣銀行公開發售第三輪生肖紀念套幣系列第九套「乙巳蛇年生肖紀念套幣」，今日起可上網預購，或於 1 月 9 日起臨櫃購買，每套售價新台幣 1900 元，持平去年龍年套幣的價格，但總量較去年少 1 萬套。

央行說明，本次銷售採「網路預購」和「臨櫃銷售」兩種方式，各配售 4 萬套，合計 8 萬套，每套售價新台幣 1900 元，民眾自今日上午 10 時起至 12 月 26 日止可上網預購，或於 1 月 9 日起，前往台灣銀行各分行 (簡易型分行除外) 臨櫃購買。

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其中，網路預購者每人最多可申購 5 套，臨櫃購買者每人每次限購 2 套。