EBC Group：全球信任首選，駕馭市場先機

EBC Group 2024-12-20 09:03

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疫情期間，市場對交易的興趣顯著提高，同時 AI 等科技發展也在推動更多交易者入場，催生外匯 CFD 等衍生品的繁榮。都能透過 MT4 或 MT5 等專業交易平台結合跟單交易的創新方式，快速學習專業策略，輕鬆參與美股等全球外匯市場。

11 月川普贏得美國大選後，市場去通膨進程預期受阻，去全球化趨勢升溫，未來幾年，市場波動有望加劇，特別是美股的波幅可能進一步放大，這不僅帶來更多交易機會，也使跟單交易成為靈活應對波動市場的重要工具。

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然而，全球利率近兩年來迅速上升，對習慣於充足流動性的券商和其他金融機構造成挑戰。在動盪的環境下，更需要強大的風險管理來應對尾部風險，保證客戶的權益。

一、頂級監管，築安全之基

在全球化的市場中，EBC 致力於結合創新技術與客戶需求，透過高效穩定的訂單執行和多元化的安全技術，提供包括 MT4 和 MT5 的領先交易解決方案，並多次榮獲全球性獎項，包括全球最受信賴券商和最佳 CFD 券商等國際權威大獎。

目前，EBC 擁有英國 FCA、澳洲 ASIC、開曼 CIMA 三大頂級監管牌照，在全球多個司法轄區內均受到嚴格監管，並獲得頂級資質許可。

在跨轄區的交叉監管下，EBC 嚴格執行 CASS 規定和 SIBA 法案的合規性要求，用戶資金獨立託管于英國巴克萊銀行，並每年向勞合社（勞埃德保險社）和怡安兩大保險集團購買超過千萬美元保額的保險，以雄厚的資本實力和最高級別的風險管理措施，為客戶隔離不確定的風險因素。

隨著巨集微觀環境的劇烈變動和交易場景的複雜化，EBC 依託深厚的市場底蘊

，通過定向化流動性增強和品種優化，全面賦能使用者在外匯市場中的交易體驗。

二、專業支持，馭市場機遇

EBC 始終將客戶需求放在首位，積極拓展交易的有效前沿，基於定制化工具和全球性的深度合作，全方位助力客戶搶佔交易先機。

特別是針對加入跟單社區的投資者，EBC 與 Trading Central、TradingView、Ninjatrader 等全球頂級的交易技術服務機構保持密切接洽，佐以獨創的分析工具和指標支援，提供機構級別的觀察視角；同時，EBC 與黃金協會和 CPM 集團等全球知名智庫密切合作，以知識分享和消弭資訊差異為指引，提供更具前瞻性的分析報告。

通過直連芝加哥商品交易所（CME），EBC 十檔盤口 Tick 資料，即時捕捉市場動量和機構訂單流向，並基於即時 COMEX 資料分析和定制化工具系統，説明使用者精准定位價值區域和成交點位元。

EBC 始終秉持誠信與尊重的原則，基於廣泛深度合作和專業技能，助力用戶在隨時變化的市場中始終搶先機。

三、不僅是一家交易券商

作為全球性的交易券商，EBC 積極投身於應對未來變化的研討中，打開前瞻視

EBC 還攜手斐波那契教父、帝納波利點位法創始人帝納波利多次舉辦研討會，從黃金率和領先指標角度探索駕馭市場黑天鵝的本質規律。

EBC 和巴塞隆納足球俱樂部的跨界合作堪稱典範，兩者在創新和堅持上的共同價值觀鼓舞著全球所追夢者。

這些合作，不僅是 EBC 拓展全球合作的關鍵步伐，更是致力於為用戶提供安全、專業、高效穩定服務的重要起點。

目前，EBC 業務覆蓋 100 多個國家或地區，擁有超 200 萬註冊用戶，日均訂單量超 100 萬筆，僅在 2024 年二季度交易量就達到千億美元，許多人已透過跟單社區和創新交易技術，提升了交易成果，彰顯 EBC 在全球外匯市場中的卓越地位。

EBC 不僅是一家交易券商，更是您成功路上的專業夥伴。展望未來，EBC 將始終踐行在市場中的承諾，以成為用戶最值得信賴的合作夥伴，幫助更多人應對變局，實現價值。