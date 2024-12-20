〈貴金屬盤後〉美數據鞏固Fed鷹派立場 黃金回吐早盤漲幅
鉅亨網編譯許家華 2024-12-20 06:39
黃金現貨價格周四 (19 日) 小幅走高，回吐早盤價格，係因美國數據強化了市場對聯準會未來一年將採取謹慎寬鬆政策的預期。
稍早數據顯示，美國第三季經濟成長快於預期，初請失業金人數的下降程度也超乎預期。
道明證券 (TD Securities) 大宗商品策略主管 Bart Melek 表示：「從 GDP 數據和初請失業金人數來看，顯見美國數據仍相當堅挺。穩健的經濟和通膨風險，包括關稅和支出削減，均重申 Fed 沒有激進降息的理由。以過往經歷來看，這對不孳息的黃金不利。」
由於通膨頑固，Fed 官員下調了對未來寬鬆政策的預測，令稍早黃金價格跌逾 2%，至一個月低點。
此次下跌吸引了投資者買入，因此周四早盤金價上漲了 1.5%。Allegiance Gold 營運長 Alex Ebkarian 表示：「黃金的短期下跌為長期投資者提供了良好的買入機會。我們看到迫在眉睫的債務問題、政府可能關門，新政府試圖削減開支和赤字......。」
此外，川普在就職前試圖影響國會，恐是當前政府為避免運作停擺所做的努力更複雜化，且恐在年底假期前擾亂航空旅行和執法等服務。
黃金被認為是經濟和地緣政治動盪期間的安全投資選擇，並且傾向在低利率環境中蓬勃發展。
市場目前等待美國周五將公布的核心個人消費支出 (PCE) 數據，以獲取有關經濟前景的進一步線索，因為該數據為 Fed 首選通膨指標。
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