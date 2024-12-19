〈貴金屬盤後〉Fed將放緩降息 提振美元、公債殖利率 黃金跌逾 2% 觸及一個月低點

鉅亨網編譯許家華 2024-12-19 06:42

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在美國聯準會 (Fed) 周三 (18 日)按預期降息後，黃金價格跌逾 2% 至一個月低點，但 Fed 表明將放緩降息速度，從而提振美元和公債殖利率。

現貨黃金下跌 2.1%，至每盎司 2589.91 美元，為 11 月 18 日以來的最低水準。

美國黃金期貨下跌 0.3%，收每盎司 2653.30 美元。

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獨立金屬交易商 Tai Wong 表示：「Fed 主席鮑爾因預期通膨上升而認同一段時間放緩降息，黃金市場隨後收盤時攀上了擔憂之牆，更加關注本周稍晚將公布的核心個人消費支出 (PCE) 數據。」

「黃金跌破 2600 美元，這會讓一些緊張的多頭感到擔憂。」Wong 補充道。

根據鮑爾說法，Fed 明年在通膨上升的情況下將降息兩次，此預測與川普 1 月重返白宮時的觀望態度一致。

鮑爾稱，Fed 決策者在考慮未來降息策略時，希望看到其在拉低通膨這方面有更多進展。

聯邦基金利率期貨已反映出，Fed 在 1 月 28 日至 29 日的政策會議上將維持基準隔夜利率不變。

由於黃金不孳息，升息會削減持有非收益資產的吸引力。美元指數上漲逾 1% 至兩年高點，使得黃金對其他貨幣持有者來說更加昂貴，而基準美國 10 年期公債殖利率則登上 4 周新高。

交易員現在聚焦本周稍晚公佈的美國關鍵 GDP 和通膨數據，這些數據可能進一步影響貨幣政策的預期。

Zaner Metals 副總裁兼資深金屬策略師 Peter Grant 表示：「我確實將當前的盤整視為黃金延續長期上漲趨勢的模式，我認為這種趨勢將在 2025 年第一季再次顯現。」

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