外資賣超335億元 大砍金融股減碼凱基金逾5萬張 反手買超亞光逾萬張
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-19 18:48
台股今 (19) 日下跌 236.42 點收 22932.25 點，外資期現貨同步偏空；個股方面，外資大砍凱基金逾 5 萬張以及多檔金融股，並調節鴻海等電子權值，反手則買超亞光、佳能等光學股，以及傳產指標。
三大法人今日同步站在賣方，外資終止連 3 買，轉賣超 335.23 億元；投信同樣由買轉賣超 23.38 億元，自營商賣超 57.15 億元，則為連 5 賣，三大法人合計賣超 415.76 億元。其中，外資台指期空單增 1713 口至 3.86 萬口。
外資賣超前十個股來看，最多為凱基金 (2883-TW)5.12 萬張，其次為台新金 (2887-TW)3.72 萬張，以及新光金 (2888-TW)、國泰金 (2882-TW)1.69 萬張、合庫金 (5880-TW)1.68 萬張等。
電子股方面，外資賣超鴻海 (2317-TW)2.78 萬張、群創 (3481-TW)2.07 萬張、聯電 (2303-TW)1.97 萬張等較多，另也賣超陽明 (2609-TW)2.69 萬張。
外資買超前十中，以亞光 (3019-TW)1.17 萬張最多、同為光學族群的佳能 (2374-TW) 也有 7547 張，外資也買超傳產指標亞泥 (1102-TW)6234 張、華新 (1605-TW)5868 張、遠東新 (1402-TW)5724 張等。
外資買超較多的金融股則有中信金 (2891-TW)7036 張、華南金 (2880-TW)6648 張；外資也買超復華台灣科技高息 (00929-TW)9368 張、元大台灣價值高息 (00940)8671 張，以及永豐中國科技 50 大 4477 張等 ETF。
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