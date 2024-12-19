外資賣超335億元 大砍金融股減碼凱基金逾5萬張 反手買超亞光逾萬張

三大法人今日同步站在賣方，外資終止連 3 買，轉賣超 335.23 億元；投信同樣由買轉賣超 23.38 億元，自營商賣超 57.15 億元，則為連 5 賣，三大法人合計賣超 415.76 億元。其中，外資台指期空單增 1713 口至 3.86 萬口。