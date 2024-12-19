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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Birkenstock Holding PlcBIRK-US的目標價調升至67.18元，幅度約6.4%

鉅亨網新聞中心 2024-12-19 06:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Birkenstock Holding Plc(BIRK-US)提出目標價估值：中位數由63.14元上修至67.18元，調升幅度6.4%。其中最高估值80.37元，最低估值50.63元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予Birkenstock Holding Plc評價：積極樂觀17位、保持中立2位、保守悲觀0位。

Birkenstock Holding Plc今(19日)收盤價為57.23元。近5日股價上漲6.4%，標普指數下跌3.48%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股BIRK市場預估目標價

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